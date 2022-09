الشويهدي: رئاسة مجلس النواب ترفض أي اقتراح بخصوص تشكيل حكومة ثالثة في ليبيا

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جلال الشويهدي رفض رئاسة مجلس النواب المتمثلة في عقيلة صالح لأي اقتراح بخصوص تشكيل حكومة ثالثة في ليبيا.

الشويهدي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” أوضح أن اللقاءات التي جمعت رئيس مجلس النواب برئيس مجلس الدولة الاستشاري لم يطرح فيها أي تشكيل لأي حكومة وإنما كانت فقط حول المسار الدستوري.

ورأى أن اشتباكات طرابلس الأخيرة تؤكد تمسك عبدالحميدالدبيبة بالسلطة والهدف منها إلغاء أي تشكيل مسلح ضد حكومته والقضاء عليه ولا علاقة للحكومة المكلفة بأي أحداث مسلحة.

الشويهدي ختم:” ما يقوله الدبيبة في الإعلام حول سعيه لإجراء الانتخابات وأنه لن يسلم إلا لحكومة منتخبة هو كلام عار عن الصحة؛ لأن حديثه خلف الكواليس غير ذلك”.

