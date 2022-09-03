الخارجية الروسية: لا ندعم جانبًا معينًا في الصراع الليبي ونعمل بنشاط لإعادة فتح سفارتنا في طرابلس

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك، إن بلاده لا تدعم جانبًا معينًا في الصراع الليبي، ولا تشارك في المواجهة بين الإدارات الموازية في غرب وشرق البلاد.

وأضاف كينشاك، في تصريحات صحفية، أن الليبيون سئموا حالة عدم اليقين التي أصبحت نتيجة مباشرة لعدوان الناتو في عام 2011.

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية أن بلاده تعمل بنشاط على القضايا التنظيمية والفنية لإعادة السفارة إلى ليبيا، لافتًا إلى أنه تم بالفعل التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن هذا الأمر مع السلطات الليبية، بما في ذلك تلك المتعلقة بضمان أمن بعثتنا الدبلوماسية.

ولفت إلى أنه بعد استئناف عمل السفارة بطرابلس، من المقرر افتتاح قنصلية عامة روسية في بنغازي شرقي البلاد.