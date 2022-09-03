غويلة: أعظم مشروع هو دار الإفتاء.. فلا تكذبوا على الشيخ الغرياني

اعتبر عبد الباسط غويلة، عضو بحوث دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، وأحد قياديي الجماعة المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب أن دار الإفتاء التي أسسها الصادق الغرياني هي أعظم مشروع بعد 17 فبراير.

وقال “غويلة”، في مقطع مرئي نشره على صفحته بـ “فيسبوك” إن الصادق الغرياني أسس أعظم مشروع بعد ثورة 17 فبراير وهي دار الإفتاء بقرار من المجلس الانتقالي ومعه المشايخ الكبار”.

وأشار إلى أنه يتحدث اليوم عن مجلس البحوث والدراسات الذي يترأسه الشيخ سامي الساعدي ويضم 9 مشايخ منهم الصادق الغرياني، والذي إنشئ بقرار من المجلس الانتقالي.

وتابع “أن أعضاء مجلس البحوث والدراسات يجتمعون أسبوعيا لبحث الفتاوى الكبيرة وفي كل النوازل سواء ما يخص الدولة أو المواطنين وكل من أعضاء المجلس يبحثون الفتاوى ويعطي كل منهم رأيه في كل فتوى بعد تباحث 3 ساعات ثم تتم عملية تصويت على الفتوى لتخرج بعد ذلك على لسان الصادق الغرياني” بحسب مزاعمه

واستطرد، ” أن هناك مشاغبين يشاغبون على الفيس بوك ويتهمون الشيخ الصادق الغرياني بأنه ينفرد بالفتوى كما سمعنا أشخاصا أيضا ينتمون للعلم ويكذبون على الشيخ الصادق الغرياني وعلى دار الإفتاء لأنهم كذبة وغشاشين”.

واختتم بأن المجلس قد يصوت في بعض الأحيان ضد راي الصادق الغرياني وهذه هي المرونة والدين، وأقول للجميع لا تكذبوا على الشيخ الصادق الغرياني ولا دار الإفتاء” بحسب كلامه