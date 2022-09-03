خارجية ألمانيا ترحب بتعيين باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2022

رحبت وزارة الخارجية الألمانية بتعيين عبد الله باتيلي ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسًا للبعثة الأممية إلى ليبيا.

وأكدت ألمانيا في تعريدة لها بموقع “تويتر” أنها تدعم بشكل كامل الدور المحوري للأمم المتحدة في تعزيز حل للمأزق السياسي الحالي وتمهيد الطريق للانتخابات في ليبيا.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم باتيلي “ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلفاً ليان كوبيش من سلوفاكيا الذي شغل سابقاً منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا“

وأعرب الأمين للأمم المتحدة خلال إعلان تعيين السنغالي باتيلي عن الامتنان ليان كوبيش “لما قدمه من خدمات للمنظمة.”

وجاء في بيان إعلان عن تعيين السنغالي باتيلي أنه “يُثري هذا المنصب بخبرة تزيد عن 40 عاماً من العمل مع حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة. وفي أحدث مهامه مع الأمم المتحدة، عمل في عام 2021 كخبير مستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.