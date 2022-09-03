رسميا.. تعيِّين السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

العنوان-طرابلس

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم السبت، تعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، للدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثًا أمميًا للمنظمة الدولية إلى ليبيا.

كان الوزير السنغالي السابق قد شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضًا مستشارًا خاصًا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبًا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

ويوم الجمعة، رأى الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن عملية تسمية دبلوماسي جديد مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا تجري «بشكل جيد» وتتضمن عديد الاستشارات، رافضًا تأكيد ما نشرته وكالة «رويترز»، أمس الخميس، بشأن إرسال الأمين العام أنطونيو غوتيريس، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تفيد بعزمه تعيين الوزير السنغالي السابق عبدالله باتيلي، في المنصب الأممي الشاغر.

ولا يعتبر باتيلي جديدا على الملف الليبي، حيث سبق وكٌلف عام 2021 برئاسة الوفد الأممي الزائر لتقييم عمل البعثة، إضافة إلى أنه له رصيد من العمل الأممي.

وسبق وأن وعين في 2013 نائبا للممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2014 وسط أفريقيا، ورئيسًا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لأفريقيا الوسطى.

ولباتيلي جهود في المصالحة بدول النزاعات الأفريقية، إذ ترأس في مايو 2015، منتدى بانغي الوطني للمصالحة الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة برمنغهام ودكتوراه الدولة من جامعة الشيخ “أنتا ديوب” وله عدد من الكتب والأبحاث حول التاريخ والسياسة الأفريقية.

والمبعوث الجديد من كبار المسؤولين في بلده، إذ تولى وزارة البيئة من 1993 إلى 1998 ووزارة الطاقة من 2000 حتى عام 2001، وانتخب عضوا في البرلمان لعدة دورات، وخاض الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في فبراير 2007 واحتل المركز السادس بنسبة 2.21٪.

ورفض باتيلي النتائج وطعن في صحتها، لكن المجلس الدستوري رفض طعنه واحتجزته الشرطة مع معارضين آخرين.

وفي منتصف أغسطس قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبدالله باتيلي من السنغال مرشحاً لتكليفه بمنصب مبعوث خاص له في ليبيا.

ويأتي باتيلي المرشح لقيادة بعثة الدعم خلفاً ليان كوبيتش الذي تقدم باستقالته في نوفمبر من العام الماضي، وشغل سابقًا منصب مبعوثًا خاصًا للأمين العام في أفريقيا.

كما شغل عدد من المناصب العليا في الأمم المتحدة، وكان آخرها خبيرًا مستقلًا، وقاد فريق المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.