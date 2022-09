شكشك يستعرض مع المنقوش ملاحظات الديوان بشأن التوسع في إصدار قرارات الإيفاد

ليبيا – التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الخميس وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش لاستعراض ملاحظات الديوان حول أداء الوزارة فيما يتعلق بظاهرة التوسع في إصدار قرارات الإيفاد للعمل الدبلوماسي وتجاوز الملاكات الوظيفية للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إلى بعض القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية بالخارج ودور الوزارة مستقبلاً في تجنيب الدولة تبعات الأحكام القضائية ومايترتب عليها من أعباء مالية إضافية.

ومن جانب آخر تناول الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بالوزارة وبحث السبل الكفيلة لتذليلها .

وفي الختام، أكد شكشك ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل السياسي والدبلوماسي والحد من إصدار قرارات الإيفاد بما يفوق الملاكات الوظيفية المعتمدة لدى الوزارة، ومنح الأحقية وفق الأسبقية للعاملين بالوزارة، دون غيرهم من الوحدات الإدارية الأخرى غير المختصة بممارسة العمل السياسي والدبلوماسي وفق للتشريعات النافذة.

