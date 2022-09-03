الأمم المتحدة: السنغالي باتيلي عمل خبيرا سابقا في ليبيا.. وهذه سيرته الذاتية 

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي “عبد الله باتيلي” ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد قرابة 9 أشهر من شغور المنصب، بسبب عدم اتفاق الدول الأعضاء في مجلس الأمن على عدد من المرشحين.

ونشر موقع الأمم المتحدة عبر شبكة الإنترنت، السيرة الذاتية المبعوث الأممي الجديد، وذكر أن “باتيلي” يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عاما مع حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة، وقال إنه عمل في 2021 خبيرا مستقلا للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت الأمم المتحدة إن السنغالي “عبد الله باتيلي” شغل سابقا منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (2013-2014)، وممثلا خاصا لوسط أفريقيا ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا في الغابون (2014-2016)، وعين في 2018 مستشارا خاصا للأمين العام بشأن مدغشقر وفي 2019 عين خبيرا مستقلا للمراجعة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا.

وعين “باتيلي” خلفا للسلوفاكي “يان كوبيش” الذي استقال وأنهى مهامه رسميا في ديسمبر 2021، فيما عملت الدبلوماسية الأمريكية “ستيفاني وليامز” مستشارة خاصة لغوتيريش في ليبيا، حيث ترأست البعثة قبل أن تغادر منصبها الشهر الماضي، دون أن تشغل منصب مبعوثة خاصة للأمين العام، حيث يحتاج ذلك المنصب إلى موافقة جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

ويأتي تعيين “باتيلي” رغم اعتراض حكومة الوحدة الوطنية عليه، حيث أكد المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة “طاهر السني” اعتراض الحكومة على تعيين بتيالي في أكثر من مناسبة، وبعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل تصديق مجلس الأمن على التعيين، يعبر فيها عن اندهاش حكومة بلاده المتعلق عزم غوتيريش تعيين “عبد الله بتيالي” ممثلا خاصا للأمين العام لليبيا.