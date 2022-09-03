افحيمة: ما لم تتغير الظروف الأمنية فإن المبعوث الأممي لن يغير شئ

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2022

أكد عضو عضو مجلس النواب صالح افحيمة أنه ما لم تتغير الظروف الأمنية في ليبيا فإن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لن يستطيع تغيير شيء في المشهد السياسي.

وأضاف افحيمة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أنه”لو لم يستطع إلا تحسين الظروف الأمنية في ليبيا من أجل التمهيد لتوحيد الحكومة فسوف يكون قد أنجز ما عجز عن إنجازه كل سلفه”.

وأردف افحيمة علينا كليبيين أن لا نعلق آمال كبيرة على أشخاص رؤساء البعثات الجدد بل يجب التدقيق في مشاريعهم وخططهم للعمل في لبيبا ومن ثم اتخاذ الموقف الصحيح منها.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم باتيلي “ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلفاً ليان كوبيش من سلوفاكيا الذي شغل سابقاً منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا“

وأعرب الأمين للأمم المتحدة خلال إعلان تعيين السنغالي باتيلي عن الامتنان ليان كوبيش “لما قدمه من خدمات للمنظمة.”

وجاء في بيان إعلان عن تعيين السنغالي باتيلي أنه “يُثري هذا المنصب بخبرة تزيد عن 40 عاماً من العمل مع حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة. وفي أحدث مهامه مع الأمم المتحدة، عمل في عام 2021 كخبير مستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.