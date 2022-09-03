إنتاج النفط الخام في ليبيا يتراجع إلى مليون و224 ألف برميل

تراجع إنتاج النفط الخام في ليبيا، اليوم السبت، ليصل إلى مليون و224 ألف برميل، بعد أن سجل أمس الجمعة مليونًا و226 ألف برميل.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليارًا و 168 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة تقدر بنحو 5 ملايين قدم مكعبة عن الاستهلاك المعلن أمس.

ووصل إجمالي الاستهلاك المحلي الغاز الطبيعي، الجمعة، مليارًا و163 مليون قدم مكعب، وتوزع الاستهلاك بواقع 999 مليون قدم مكعب لصالح الشركة العامة للكهرباء، و104 ملايين قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و28 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى.