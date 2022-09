أبوعرقوب: نتوقع إجراء تعديل وزاري على حكومة باشاآغا لتسهيل مهمة دخولها إلى طرابلس

ليبيا – توقع المحلل السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب، أن تتمحور السيناريوهات المستقبلية حول تعديل وزاري في حكومة فتحي باشاآغا يتم بمقتضاها توسيع دائرة المشاركة لتسهيل مهمة دخولها إلى طرابلس، وتسلم السلطة بشكل سلمي،معتبرًا أنه اللقاء الأقرب للواقعية.

أبوعرقوب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” رأى أن السيناريو الثاني هو أن تأخذ البعثة الأممية زمام المبادرة وتعمل على إيجاد تسوية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة تحظى باعتراف ودعم دوليين، مستبعدًا هذا السيناريو لأن المبعوث الأممي الجديد لم يعين بعد، بسبب الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن، وفشل البعثة الأممية في ضبط الحوار السياسي.

ولفت إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في أن يقوم البرلمان بالتوافق مع مجلس الدولة، بسحب الثقة من حكومة فتحي باشاآغا وفتح باب الترشح لمنصب رئاسة الوزراء، وتكليف شخصية أخرى، على أن تشكل حكومة تكون فيها مشاركة سياسية مُرضية لجميع الفاعلين، مستدركاً: “هذا السيناريو يحتاج وقتا طويلا وعملا كبيرا، وبالتالي لن يكون عملياً بسبب إصرار أطراف سياسية مؤثرة على رحيل حكومة الوحدة (منتهية الولاية) في أسرع وقت ممكن”

وذهب أبو عرقوب إلى أن حكومة عبدالحميد الدبيبة فشلت في أداء مهامها التي جاءت من أجلها، وباق على رحيلها فقط الاتفاق على البديل، فمن يستطيع معالجة أزمة الانسداد السياسي من خلال استيعاب التناقضات؟.

ورأى أن معظم الدول المتداخلة في الشأن الليبي، تسعى إلى تنصيب الحكومات بهدف ضمان استمرار نفوذها في ليبيا في ظل تقاطع المصالح وتقاطع المشاريع.

وقال: “ما دام أن مصالح هذه الدول لم تنضج، فإنها لن تسمح لليبيين بالاستقلالية في اتخاذ القرار. والدليل على ذلك، أن الحكومة الليبية لم تحظ باعتراف من المجتمع الدولي برغم أن عملية اختيار رئيس الحكومة تمت وفقاً للاتفاق السياسي المعتمد من مجلس الأمن”.

وانتهى أبو عرقوب إلى أن المجتمع الدولي لم يعترف بالحكومة المكلفة، ليس دعماً لحكومة تصريف الأعمال وإنما لفرض مسار آخر بإشراف الدول الفاعلة في الملف الليبي، وبتسيير البعثة الأممية.

