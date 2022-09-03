المجلس الرئاسي يُرحب بتعيين الدبلوماسي السنغالي (باتيلي) مبعوثاً أممياً إلى ليبيا 

طرابلس 03 سبتمبر 2022 ( وال) –رحب المجلس الرئاسي، بتعيين الدبلوماسي السنغالي “عبدالله باتيلي” مبعوثاً أممياً جديدا إلى ليبيا، خلفاً للسلوفاكي ” يان كوبيتش “

وأشاد المجلس الرئاسي في بيان له بخبرة الدبلوماسي السنغالي واطلاعه على الملف الليبي، مثنياً على الجهود المبذولة من قبله أثناء قيامه بتقييم ودراسة هيكلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وأكد المجلس على دور الأمين العام للأمم المتحدة في دعم مساعِ الليبيين للوصول إلى حلول سلمية، من خلال بعثتها في ليبيا، للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال ، معربا عن أمله في أن يسهم ” باتيلي ” بخبرته الواسعة في مساعدة الليبيين في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي. (وال _ طرابلس)

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