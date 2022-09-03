تقرير ألماني: ليبيا تحتل الترتيب الأول إفريقيا كأكبر دولة بها احتياطي نفطي

رصدت شركة البيانات الألمانية “Statista”، أبرز الدول من حيث حجم احتياطيات النفط العالمية، إذ شكلت دولتان فقط، أكثر من ثلث الاحتياطي العالمي للنفط.

و بحسب الدراسات فقد احتلت ليبيا المرتبة الأولى كأكبر احتياطي نفطي في إفريقيا والخامسة عربيًّا و تاسع أكبر احتياطي عالمي.

كما تمتلك ليبيا القدرة على الحصول على احتياطي أكبر من الوقود الأحفوري أكثر مما نعرفه حاليًّا ، لأنه لا يزال غير مستكشف إلى حد كبير نتيجة للعقوبات السابقة المفروضة على شركات النفط الأجنبية.

و يستحوذ النفط الليبي على نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية ولكن بسبب عدم الاستقرار السياسي في الآونة الأخيرة ، فإن سلطة ليبيا كمنتج للنفط قد أعيقت إلى حد كبير.

وبحسب خبراء فإنه من المتوقع أن تعزز احتياطيات النفط غير المستغلة المزيد من الاستثمارات الاقتصادية مع استقرار الوضع السياسي في البلاد.