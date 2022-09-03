السفير الأمريكي يؤكد دعمه لجهود باتيلي في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2022

أعرب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عن دعمه الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي للتوسط في العملية السياسية التي يقودها الليبيون.

وهنأ نورلاند في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” باتيلي على تعيينه ممثلاً خاصًا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم باتيلي “ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلفاً ليان كوبيش من سلوفاكيا الذي شغل سابقاً منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا“

وأعرب الأمين للأمم المتحدة خلال إعلان تعيين السنغالي باتيلي عن الامتنان ليان كوبيش “لما قدمه من خدمات للمنظمة.”

وجاء في بيان إعلان عن تعيين السنغالي باتيلي أنه “يُثري هذا المنصب بخبرة تزيد عن 40 عاماً من العمل مع حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة. وفي أحدث مهامه مع الأمم المتحدة، عمل في عام 2021 كخبير مستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.