المجلس الرئاسي يرحب بتعيين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثاً أممياً إلى ليبيا

العنوان-طرابلس

رحب المجلس الرئاسي الليبي، بتعيين الدبلوماسي السنغالي، عبدالله باتيلي، مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، والذي يأتي خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش.

وفي بيان له، اليوم السبت، أشاد المجلس بخبرة الدبلوماسي السنغالي واطلاعه على الملف الليبي، مثنيا على جهوده المبذولة أثناء قيامه بتقييم ودراسة هيكلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وأكد المجلس على دور الأمين العام للأمم المتحدة في دعم مساعِ الليبيين للوصول إلى حلول سلمية، من خلال بعثتها في ليبيا، للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

وفي ختام البيان، أعرب المجلس عن أمله في أن يسهم “باتيلي” بخبرته الواسعة في مساعدة الليبيين في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي.