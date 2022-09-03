المجلس الرئاسي يُرحب بتعيين عبد الله باتيلي مبعوثاً أممياً إلى ليبيا

أكد المجلس الرئاسي على دور الأمين العام للأمم المتحدة في دعم مساعِ الليبيين للوصول إلى حلول سلمية، من خلال بعثتها في ليبيا، للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

وأعرب المجلس عن ترحيبه بتعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي ، مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش.

وأشاد المجلس الرئاسي، بخبرة الدبلوماسي السنغالي وإطلاعه على الملف الليبي، مثنياً على الجهود المبذولة من قبله أثناء قيامه بتقييم ودراسة هيكلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، آملًا أن يساهم باتيلي في مساعدة الليبيين في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها كل أبناء الشعب الليبي