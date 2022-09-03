بنوير: سيأتي الدور قريباً على غنيوة والبقرة وجماعتنا رافعهم السيل وهم يزغرطو

أعرب عادل بنوير، القيادي بمليشيات صبراتة، عن اعتقاده بوجود مخطط للتخلص من مليشيات الزاوية وبشير خلف المعروف باسم البقرة وغنيوة الككلي، وذلك على خلفية الاشتباكات التي اندلعت أمس بين السرية الثالثة بقيادة رمزي اللفع الداعمة لـ” عبد الحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والكتيبة 55 بقيادة معمر الضاوي الداعمة لـ “فتحي باشاغا” رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، بعد أيام من اشتباكات مليشيا هيثم التاجوري وجهاز دعم الاستقرار برئاسة عبد الغني الككلي.

كتب قائلًا على فيسبوك: “بعد عماد أعتقد حيتم تجريم الزاوية لابعادهم عن طرابلس وهم أقرب حليف لغنيوه وبعدها بيفتحو لبشير قصص وبعدها الدور علي غنيوه، وجماعتنا رافعهم السيل وهما يزغرطو” في إشارة إلى مليشيات الزاوية.