باشاغا ونورلاند يؤكدان أهمية وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2022

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على أهمية دعم بعثة الأمم المتحدة ووضع خارطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

وبين باشاغا في تغريدة له بموقع “تويتر” أنه بحث مع السفير الأمريكي هاتفيا أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لليبيا من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وبين سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا في سلسلة تغريدات للسفارة بموقع “تويتر” أن الجانبين بحثا أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في العاصمة طرابلس وما حولها وبحثا الحاجة الملحة لجميع الأطراف للعمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد عبد الله باتيلي لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجراء انتخابات مبكرة باعتبارها الحل الوحيد لعدم الاستقرار في ليبيا.