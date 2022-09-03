طرابلس 03 سبتمبر 2022 (وال) – أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة حول الأحوال الجوية السائدة اليوم السبت، حيث توقع ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي بمقدار أربع إلى سبع درجات مئوية، كما تتجاوز الـ40 درجة مئوية على الدواخل .

وأوضح المركز أن الطقس يظل مستقرًا في باقي المناطق، حيث تسود أجواء معتدلة مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية .

وتظل وفق النشرة درجات الحرارة معتدلة في المدن الشمالية الشرقية خصوصًا يوم الأحد المقبل، مع انتشار للسحب على مناطق المرتفعات، بينما تظل درجات الحرارة مرتفعة جنوبًا. (وال _ طرابلس)

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