مركز تنمية الصادرات ينظم المؤتمر العلمي الثالث

ينظم مركز تنمية الصادرات المؤتمر العلمي الثالث للصادرات غير النفطية بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس بمشاركة عدد من الخبراء والبحاث والمهتمين بهذا الشأن

ويتخلل المؤتمر الذي يعقد يومي 5 , 6 من شهر سبتمبر الجاري برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة القاء ورقات عمل وعروض بحثية وجلسات حوارية تتناول متطلبات تنظيم المشاريع الاستثمارية واثر التحول الرقمي في مصلحة الجمارك والمشروعات الصغرى والمتوسطة الواقع والطموح ومحددات ومعوقات عمل المصارف المتخصصة في دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة ودور الاستثمار الأجنبي في نقل التكنولوجيا والمناطق الحرة وتجارة العبور وسياسة تشجيع الصادرات واثرها على نفاذ المنتجات الليبية.