هكذا علق الدبيبة على تعيين السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

العنوان-طرابلس

علق رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، على تعيين الدبلوماسي السنغالي، عبدالله باتيلي، مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، والذي يأتي خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش.

ورحب الدبيبة بالمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، اليوم السبت، في بيان مقتضب عبر صفحته الشخصية بـ فيسبوك.

وقال الدبيبة: “نؤكد من جانبنا دعمنا الكامل لعمله وسندفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية، لإجراء الانتخابات”.

وكان قد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم السبت، تعيين باتيلي مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا.