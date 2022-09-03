نشرة الأرصاد الجوية المتوقعة اليوم السبت

طرابلس 03 سبتمبر 2022 (وال) – نشر المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية المتوقعة اليوم السبت.

الملخص العام

ارتفاع في درجات على مناطق الشمال الغربي بينما تبقى الأجواء معتدلة على مناطق الشمال الشرقي مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–الجبل الغربي :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة .

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الساحل وتكون على سرت شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ ولا تتجاوز (33)مْ على سرت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر خاصة يوم الإثنين مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-34)مْ .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-44)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ. (وال _ طرابلس)

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