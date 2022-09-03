مصر وروسيا يناقشان عملية التسوية السياسية في ليبيا

بحث نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، مع سفير مصر اليوم السبت، في موسكو نزيه النجاري عملية التسوية السياسية في ليبيا.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية دفعها إلى الأمام، وأسره على تطور الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت أكدت روسيا أن النزاع فى ليبيا سببه الجمود السياسى الداخلى، وهو ما أدى بالبلاد إلى حكومتين متنافستين، وأشارت إلى أن طرابلس أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين الفصائل السياسية المختلفة.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلى بينيزيا، فى كلمته أمام مجلس الأمن الدولى، الخميس، إن تبادل الاتهامات بين الأطراف الليبية أمر غير مجد، وحمل مجلس الأمن الدولى المسؤولية عما يحدث فى ليبيا بسبب تدخل أعضائه الغربيين واهتمامهم فقط بملف النفط.