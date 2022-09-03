سفير إيطاليا: نرغب في الوصول لاتفاق مع جميع الأطراف السياسية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2022

أعرب سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشيني” خلال لقائه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن رغبة بلاده؛ في الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف السياسية فى ليبيا، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وصولاً لتحقيق الانتخابات الوطنية، وفق قاعدة دستورية صحيحة.

وأكد سفير إيطاليا خلال اللقاء الذي عٌقد في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس أن استقرار ليبيا أمر أساسي وهام؛ لاستقرار منطقة البحر المتوسط بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وشددت وزيرة الخارجية على ضرورة تسريع العملية السياسية، وصولاً إلى انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه، في أقرب وقت ممكن، مشددة على رفض أي إجراءات أو أفعال من شأنها تقوض عمل الحكومة؛ تمهيداً لإجراء الانتخابات.

وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية، وجهود وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية من أجل تعزيز الاستقرار والسلام بالبلاد.

‫و ناقش الجانبان المستجدات الأخيرة؛ لتجهيز المؤتمر الدولي الذي سينعقد في العاصمة الألمانية برلين في سبتمبر المقبل.