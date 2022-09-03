الحامي: تعيين عبدالله باتيلي مبعوثًا أمميًا لدى ليبيا لن يأتي بأي جديد

قالت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، إن تعيين عبدالله باثيلي مبعوثًا أمميًا لدى ليبيا، لن يأتي بأي جديد، نظرًا لعدم تغيير رئاسة مجلسي النواب والدولة.

وأضافت الحامي في تصريحات صحفية، إلى أنه من التحديات التي ستواجه المبعوث الجديد، هو عدم تغيير سياسة الأطراف الخارجية المتناحرة على الملف الليبي.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر السبت، تعيين عبد الله باتيلي من السنغال ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلفاً ليان كوبيش من سلوفاكيا الذي شغل سابقاً منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك بحسب ما أفاد بيان صحفي لمكتب الإعلام والاتصال ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكان الدبلوماسي السنغالي، قد شغل سابقا منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضًا مستشارًا خاصًا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبًا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.