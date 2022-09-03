داخلية الدبيبة: تمكنا من تأمين احتفالية الدراجات البحرية والطائرات الشراعية

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، عن قيامها بتأمين احتفالية الدراجات البحرية والطائرات الشراعية ومسار السباق البحري الذي انطلق تحت شعار (نريد أن نعيش بأمن وأمان).

وذكرت وزارة الظاخلية، في بيان لها، أن الدوريات التابعة لأمن السواحل أمنت الاحتفالية المنطلقة من ميناء الشعاب إلى منطقة “القويعة” بالقره بوللي.

وأضافت الوزارة، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا التكليف يأتي بناءً على تعليمات وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، مؤكدة أن هذه الاحتفالية لم تشهد أية حوادث أو إصابات بين المشاركين.