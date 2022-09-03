خارجية إيطاليا: نتطلع للعمل مع باتيلي لتحقيق السلام في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2022

أعرب المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا “نيكولا أورلاندو” عن تطلعه إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باتيلي بشكل وثيق ومع البعثة الأممية لدعم الليبيين لتحقيق الوحدة والسلام والاستقرار في ليبيا من خلال الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وهنأ أورلاندو في تغريدة له بموقع “تويتر” بيتالي على تعيينه ممثلاً ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية إلى ليبيا.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم باتيلي “ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلفاً ليان كوبيش من سلوفاكيا الذي شغل سابقاً منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا“

وأعرب الأمين للأمم المتحدة خلال إعلان تعيين السنغالي باتيلي عن الامتنان ليان كوبيش “لما قدمه من خدمات للمنظمة.”

وجاء في بيان إعلان عن تعيين السنغالي باتيلي أنه “يُثري هذا المنصب بخبرة تزيد عن 40 عاماً من العمل مع حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة. وفي أحدث مهامه مع الأمم المتحدة، عمل في عام 2021 كخبير مستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.