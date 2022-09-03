باشاغا يعلن عن موقفه بشأن المبعوث الأممي الجديد

العنوان-طرابلس

طالب رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم السبت، أعضاء حكومته بالتواصل مع المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي والأطراف الدولية من أجل استكمال تمكين الحكومة الليبية من مباشرة مهامها لتهيئة الأوضاع الملائمة للوصول بليبيا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وجاء ذلك في اجتماع عبر الدائرة المغلقة عقده باشاغا مع نوابه، علي القطراني، وسالم الزادمة، وخالد الاسطى، وعدد من وزراء المنطقة الغربية؛ وذلك لاطلاعهم على نتائج سلسلة اجتماعاته التي عقدها في زيارته الحالية لتركيا.

وأكد باشاغا على النتائج الإيجابية لهذه اللقاءات والتي لاتزال مستمرة، حيث حثهم على التواصل وبذل المزيد من الجهود للتهدئة وتفويت الفرصة على محاولات جر البلاد لعودة الصراع المسلح والفوضى.

وحضر الاجتماع وفق المكتب الإعلامي للحكومة عدد من وزراء المنطقة الغربية بالحكومة الليبية.