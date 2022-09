عبد المولى: ليبيا تدار بإدارة سيئة للغاية استنزفت موارد الدولة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إنه سيعقد اجتماع اليوم السبت بالقاهرة يجمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

عبد المولى اعتبر في تصريح لشبكة “لام” أن حكومة الدبيبة أفسدت المشهد السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن ليبيا تدار بإدارة سيئة للغاية استنزفت موارد الدولة.

وأكد على أن ليبيا يوجد بها كفاءات عالية جداً وأغلب الوزراء يحملون شهادات علمية مزورة ويجب التحقيق معهم.

