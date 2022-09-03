خلال لقائها بـ «شكشك».. «المنقوش» تُوجه بإيقاف الإيفاد للخارج بشكل مؤقت

استدعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، اليوم السبت، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية راشد أبوغفة.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فإن ذلك يأتي للاطلاع على كافة الأعمال الإدارية والمالية بديوان الوزارة.

ووجهت الوزيرة في هذا الصدد، بإيقاف حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت إلى حين مطابقة كافة القرارات السابقة والإجراءات المتخذة بشأنها.

هذا وشددت الوزير على ضرورة الإسراع في التواصل مع هيئة التأمين الطبي؛ لإنجاز مشروع التأمين الصحي لموظفي الوزارة بالداخل.

وفي سياقٍ ذي صلة، طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل السياسي والدبلوماسي والحد من إصدار قرارات الإيفاد بما يفوق الملاكات الوظيفية المعتمدة لدى الوزارة.

جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، بمقر الديوان في طرابلس، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، لاستعراض ملاحظات الديوان حول أداء الوزارة فيما يتعلق بظاهرة التوسع في إصدار قرارات الإيفاد للعمل الدبلوماسي وتجاوز الملاكات الوظيفية للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

ودعا شكشك إلى منح الأحقية وفق الأسبقية للعاملين بوزارة الخارجية دون غيرهم من الوحدات الإدارية الأخرى غير المختصة بممارسة العمل السياسي والدبلوماسي وفق للتشريعات النافذة.

وتطرّق اللقاء إلى بعض القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية بالخارج ودور الوزارة مستقبلاً في تجنيب الدولة تبعات الأحكام القضائية وما يترتب عليها من أعباء مالية إضافية.

كما تناول اللقاء المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بالوزارة وبحث السبل الكفيلة لتذليلها، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك.