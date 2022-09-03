افحيمة: باتيلي لن يستطيع تغيير شيء في المشهد السياسي

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة تعليقا عل تعيين السنغالي عبدالله باثيلي مبعوثا أمميا لليبيا ” أنه ما لم تتغير الظروف الأمنية في ليبيا فإن باتيلي لن يستطيع تغيير شيء في المشهد السياسي.

وأضاف افحيمة في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن السيد عبد الله لو لم يستطع إلا تحسين الظروف الأمنية في ليبيا من أجل التمهيد لتوحيد الحكومة فسوف يكون قد أنجز ما عجز عن إنجازه كل سلفه.

وأكد انه علينا كليبيين ان لا نعلق امال كبيرة على اشخاص رؤساء البعثات الجدد بل يجب التدقيق في مشاريعهم و خططهم للعمل في لبيبا ومن ثم اتخاذ الموقف الصحيح منها.