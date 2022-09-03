بعد الترحيب بـ باتيلي.. حكومة باشاغا: التسويات المحلية أساس الحل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2022

رحبت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بتعيين “عبدالله باتيلي” مبعوثاُ خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وأكدت الحكومة الليبية في بيان لها على أن الحلول الليبية والتسويات المحلية القابلة للتطبيق والموثوقة هي أساس الحل السياسي الشامل والدائم للأزمة التي تعيشها ليبيا.

وشددت الحكومة على أن الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة هو السبيل الوحيد للوصول لسلطة تنفيذية موحدة قادرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضافت الحكومة أنها دأبنا على دوام التعاون مع بعثة الأمم المتحدة وتسهيل عمل الوكالات والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الليبي.

وبينت الحكومة أنها سبق وأن أرسلت خطاباً خطياً للأمين العام يرحب بترشيح “باتيلي” استناداً لخبرته وكفاءته ولكونه من الاتحاد الأفريقي.