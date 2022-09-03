الحكومة الليبية ترحب بتعيين باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا

العنوان-طرابلس

رحبت الحكومة الليبية برئاسة، فتحي باشاغا، اليوم السبت، بتعيين السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحددة في ليبيا.

وقالت الحكومة في بيان رسمي، إنها أرسلت في وقت سابق خطابا خطيا للأمين العام يرحب بترشيح باتيلي استنادا لخبرته وكفاءاته ولكونه من الاتحاد الأفريقي.

وشددت الحكومة على أن الحلول الليبية والتسويات المحلية القابلة للتطبيق والموثوقة هي أساس الحل السياسي الشامل والدائم للأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا.

وأشارت الحكومة إلى ضرورة الاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، معتبرة أن ذلك السبيل الوحيد للوصول لسلطة تنفيذية موحدة قادرة على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع لها كل الليبيين لاختيار ممثلهم بكل حرية.

وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم السبت، تعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، للدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثًا أمميًا للمنظمة الدولية