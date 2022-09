ليبيا – أكد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي التابعة للرئاسي وزير الدفاع السابق صلاح الدين النمروش توسطه بين أطراف النزاع في غوط بوساق لإيقاف الاشتباكات نهائياً.

النمروش دعا في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” الجميع للتهدئة مبدياً رفضه الانجرار لتأجيج الصراع بين الإخوة من جميع الأطراف.

