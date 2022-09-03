بليحق: ندعو لعدم الاعتداد بأي بيانات إلا إذا كانت صادرة عن هيئة رئاسة المجلس

الوطن| متابعات

دعا الناطق باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق”، كافة الوسائل الإعلامية إلى تحري الدقة والمصداقية والشفافية وعدم تضليل المتابعين والرأي العام.

ودعا بليحق وفقاً لبيان، ندعو لعدم الاعتداد بأي بيانات أو تصريحات باسم كُتل أو تجمعات إلا إذا كانت متضمنة أسماء النواب الممثلين لها.

كما ولفت إلى أن أي تصريحات أو بيانات لا تمثل مجلس النواب إلا إذا كانت صادرة عن هيئة رئاسة المجلس أو المتحدث الرسمي باسمه.

الجدير بالذكر، نشرت وسائل إعلامية بيانات باسم كُتل برلمانية تشكلت بالمخالفة في ظروف استثنائية ثم انتهت هذه الكُتل وغادرها معظم أعضاءها.