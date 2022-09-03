الشح لـ”الدبيبة”: القفزات البهلوانية تفقد صاحبها المصداقية

وصف المستشار السابق لمجلس الدولة ‏الاستشاري، أشرف الشح مواقف رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بالقفزات البهلوانية.

واستنكر الشح في تغريدة عبر “تويتر” تراجع الدبيبة عن موقفه المضاد لتعيين السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا لدى ليبيا.

وقال الشح: “إذاً لماذا الاعتراض في البداية؟ ماذا تغير كي ترحب به الآن؟ المواقف السياسية ليست ثابتة نعم ولكن عندما تتغير يجب أن تستند إلى أسباب، أما القفزات البهلوانية فهي تفقد صاحبها المصداقية، لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة”.

وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي “عبد الله باتيلي” ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد قرابة 9 أشهر من شغور المنصب، بسبب عدم اتفاق الدول الأعضاء في مجلس الأمن على عدد من المرشحين.

ويأتي تعيين “باتيلي” رغم اعتراض حكومة الوحدة الوطنية عليه، حيث أكد المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة “طاهر السني” اعتراض الحكومة على تعيين بتيالي في أكثر من مناسبة، وبعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل تصديق مجلس الأمن على التعيين، يعبر فيها عن اندهاش حكومة بلاده المتعلق عزم غوتيريش تعيين “عبد الله بتيالي” ممثلا خاصا للأمين العام لليبيا.

غير أن الدبيبة أعلن تراجعه عن موقفه من باتيلي قائلا في تغريدة عبر “تويتر”: “نرحب بتعيين عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا ونؤكد من جانبنا دعمنا الكامل لعمله وسندفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية، لإجراء الانتخابات”.