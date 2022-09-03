القبض على أجنبيين بتهمة ترويج المخدرات والدعارة في القريات

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن أعضاء التحري بوحدة البحث الجنائي القريات ضبطوا رجلاً وامرأة نيجيريين بتهمة بيع المخدرات والدعارة.

وأوضحت الوزارة، اليوم السبت، أنه بعد ورود معلومات إلى وحدة البحث الجنائي القريات بمديرية أمن مزدة بشأن وجود تشكيل عصابي يمتهن بيع وترويج المخدرات، جرى تكليف أعضاء وحدة التحري جمع معلومات عن التشكيل.

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وجرى تحديد مكان التشكيل ومداهمة أعضاء وحدة البحث الجنائي ومركز شرطة القريات المكان، والقبض على متهمين (نيجيريين) بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة (ترامادول).

كما تبين بالتحقيق أنهما كانا يستخدمان المكان كوكر دعارة، فيما اتخذت جميع الإجراءات القانونية معهما وأُحيلا إلى النيابة العامة.