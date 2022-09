البحباح: لن تشكل أي حكومة في ليبيا إلا بالتوافق مع حفتر أو عقيلة أو كلاهما

ليبيا – قال الأمين العام للحزب الديمقراطي مصطفى البحباح إنه لن تشكل أي حكومة في ليبيا في ظل الوضع العسكري والسياسي الحالي والذي تشكل بناءً على نتائج “حرب 4/4 (البركان)” ومخرجات مؤتمر برلين إلا بالتوافق مع خليفة حفتر أو عقيلة صالح أو كلاهما.

البحباح أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إلى أن هذا ما حصل مع حكومة عبد الحميد الدبيبه ومع حكومة باشاآغا.

وتابع” والذي يستطيع أن يشكل حكومة بدونهما هو كذوب ويريد استمرار الوضع الحالي لأنه مستفيد من الدبيبات”.

