بن شرادة: قرار عقيلة ببطلان جلسات المحكمة العليا منذ 2014 تدخل في القضاء

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، إن قرار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ببطلان جلسات المحكمة العليا منذ 2014، هو قرار باطل، ويُعدّ تدخلا في القضاء وإقحامه في الشأن السياسي، و مستند على قرار المؤتمر الوطني عام 2015 بأن تقام الجلسات في البيضاء، ولكن الاتفاق السياسي ينص على إعادة النظر في قرارات المؤتمر الوطني.

أضاف في تصريحات صحفية: “اتفق مجلسا الدولة والنواب على أن منصب رئيس المحكمة العليا تحدده الجمعيات العمومية والنائب العام، وبالتالي يُعطى الشرعية فقط للمحافظة على حيادية القضاء”.