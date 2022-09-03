نورلاند: الولايات المتحدة تدعم باتيلي للتوسط في العملية السياسية التي تقودها ليبيا

العنوان

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة، تدعم المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي للتوسط في العملية السياسية التي تقودها ليبيا.

ووجه نورلاند، عبر تغريدة للسفارة الأمريكية، التهاني للمبعوث الأممي الجديد، الذي جرى تعيينه رسميا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الأمين العام للأمم المتحدة عيّن عبد الله باتيلي من السنغال ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.