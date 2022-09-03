99 مليون.. “تسييري بنغازي” يخاطب “حماد” لترجيع المبلغ الخاص بشراء مصحة المروة

وجه رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مراسلة لوزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب.

وتضمنت المراسلة الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم (69) لسنة 2022م بتاريخ 9-2-2022م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ بالمادة الثانية من القرار المشار إليه بأن تُلزم بلدية بنغازي بالصـرف في حدود المبلغ المالي المخصـص بالمادة الأولى على أن يتم تضمين القيمة من مخصـصـات الباب الثالث للتنمية لسنة 2022م وذلك على شراء مصـحة المروة الجديدة بقيمة “250,000,000 د.ل ” فقط مئتان وخمسون مليون دينار ليبي.

وحيث أن بلدية بنغازي لم تكن طرفا في عملية الشـراء وأن الطرف الرئيســي والذي تؤول إليه ملكية المستشفى المراد شرائها هي وزارة الصحة، وتصويباً للإجراءات القانونية بالخصوص بأن وزارة الصحة المعنية بدفع هذه القيمة إلى المالك مباشرة، وقد تم إحالة مبلغ بقيمة 99 مليون لا غير إلى حساباتنا بالبلدية لإتمام عملية الشراء والتي لم تكن البلدية طرف في التعاقد.

كما أكد خلال المراسلة أنه سيتم ترجيع المبلغ المذكور إلى وزارة التخطيط والمالية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص مع مطالبته إحالة رقم حساب وزارة التخطيط والمالية الذي سيتم عليه ترجيع المبلغ.