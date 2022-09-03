دبرز: نحتاج انتخابات برلمانية في كامل التراب الليبي

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز إنّ مهمّة المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيـا السّنغالي “عبد الله باثيلي” لن تكون سهلة ما لم يتفادى الأخطاء التي وقع فيها غيره من المبعوثين السّابقين.

وبيّن دبرز، في تصريحات صحفية أنّ مَن يقف عثرة في طريق بناء الدّولة المدنية ويزعزع السّلم الأهلي ويبتزّ الليبييـن في مصدر رزقهم الوحيد ويقود انقلابا عسكريا يسعى من خلاله الهيمنة على الدولة أصبح واضحا جليّا للجميع فعلى المبعوث الجديد أن يكون حازما ويسمّي الأشياء بمسمّياتها.

أضاف أنّه إذا أراد “باثيلي” النّجاح في مهّمته الموكلة إليه وجب عليه وقف العبث الحالي وفرض عقوبات على مَن لا يملك صفة ويفرض نفسه بسياسة الأمر الواقع وبالسّلاح وبأفراد أسرته وأبنائه وأصهاره وبأفراد قبيلته وإلاّ سيكون حاله كحال مَن سبقوه.

وشدّد دبرز على ضرورة المضّي نحو إجراء انتخابات تشريعية في كامل تراب الوطن من خلال دور حقيقي للبعثة وبحكومة قويّة تستطيع التواجد في شرق البلاد وجنوبها وغربها بدون أن يتعرّض لها أو يبتزّها أحد.