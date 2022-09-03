نورلاند يدعو الأطراف الليبية للعمل مع المبعوث الأممي الجديد لوضع خارطة طريق واضحة للانتخابات

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دعا، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، الأطراف الليبية للعمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد، عبدالله باتيلي، لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجراء انتخابات مبكرة باعتبارها الحل الوحيد لعدم الاستقرار في ليبيا.

وقال نورلاند، عبر تغريدة للسفارة الأمريكية، إنه أجرى اليوم السبت مع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، عقب اجتماعاته المهمة في تركيا.

وأضاف نورلاند، “ناقشنا أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس وما حولها ليبيا” و”الحاجة الملحة لجميع الأطراف للعمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجراء انتخابات مبكرة باعتبارها الحل الوحيد لعدم الاستقرار في ليبيا”.

وأكد نورلاند، دعم بلاده للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي للتوسط في العملية السياسية التي تقودها ليبيا.

ووجه نورلاند، عبر تغريدة للسفارة الأمريكية، التهاني للمبعوث الأممي الجديد، الذي جرى تعيينه رسميا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش.