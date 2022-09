ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن حل الأزمة الليبية بيد الليبيين.

بن شرادة حذر في تصريح لصحيفة “الاتحاد” من أن التدخلات الخارجية تزيد تعقيد المشهد السياسي، خصوصاً بعد الاتفاق على بنود خريطة الطريق، التي وضعها في فبراير الماضي وجرى اعتمادها في الإعلان الدستوري.

واعتبر أن المبادرات الإقليمية والدولية يجب أن تشمل نقطة مهمة، وهي توحيد مواقف الدول الخارجية حول سبل حل الأزمة الليبية.

The post بن شرادة: التدخلات الخارجية تزيد تعقيد المشهد السياسي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية