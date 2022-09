لنقي: التدخلات الاقليمية دائمًا هشة ولا تخدم إلا مصلحة الطبقة السياسية الفاسدة

ليبيا – علقت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي على اللقاء الدي جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

لنقي قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “أردوغان يحكم في وكلاءه فقط لا في كل الليبين! لامناص من رعاية الأمم المتحدة لجهود الوساطة والعملية السياسية بعد تسمية المبعوث الخاص على غرار عملية برلين الدولية”.

واعتبرت أن التدخلات الاقليمية سواء الأحادية أو الثنائية فهي دائما هشة ولا تخدم إلا مصلحة الوكلاء الطبقة السياسية الفاسدة.

