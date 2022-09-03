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بن شرادة: قرار المستشار صالح ببطلان جلسات المحكمة العليا “باطل”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعة

قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ببطلان جلسات المحكمة العليا منذ 2014 هو قرار باطل، ويُعدّ تدخلًا في القضاء وإقحامه في الشأن السياسي.

وأستند بن شرادة على قرار المؤتمر الوطني عام 2015 بأن تقام الجلسات في البيضاء، ولكن الاتفاق السياسي ينص على إعادة النظر في قرارات المؤتمر الوطني.

وأضاف عضو محلس الدولة في تصريحاتٍ صحفية: “اتفق مجلسا الدولة والنواب على أن منصب رئيس المحكمة العليا تحدده الجمعيات العمومية والنائب العام، وبالتالي يُعطى الشرعية فقط للمحافظة على حيادية القضاء“.

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الوطن الليبية

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