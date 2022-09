ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إنه ليبيا أولاً ولا مساومة على استقلالها ومصالحها وإراداتها الحرة.

الأمين أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “وغير ذلك قابل للشراكة بندية فلا وصاية على الدولة ولا تنصيب لحكام وحكومات ولا تفاوض على الحرية والديمقراطية والاستقلال”.

وأشار إلى أن الحري والديمقراطية والاستقلال ليست للتنازلات ولا يمكن لأي حليف ولا صديق مصادرتها فلا عواطف ونوايا طيبة في السياسة والسيادة.

The post الامين: ليبيا أولاً ولا مساومة على استقلالها ومصالحها وإراداتها الحرة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية