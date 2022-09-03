“سيدي الرئيس”.. الدبيبة يكشف أبرز نتائج لقائه مع أردوغان

أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إجراء مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول، واصفا أردوغان بـ “سيدي الرئيس”.

الدبيبة وفي تصريحات متلفزة قال: ناقشنا 3 محاور أساسية خلال اللقاء اقتصادي وسياسي وعسكري والموقف التركي داعم وأكد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا”.

وأشار الدبيبة إلى اتفاقه مع الجانب التركي على ضرورة إيجاد خارطة طريق سياسية تتم دراستها تنتهي بانتخابات بتواريخ معينة وتركيا أكدت دعمها لنا في هذا الجانب،على حد قوله.

الدبيبة رأى أنه لا توجد حكومتان في ليبيا فحكومة(الوحدة الوطنية) هي من تتولى مقاليد الأمور في ليبيا كاملة.