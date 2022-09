رسميًا.. السنغالي باثيلي ممثلًا خاصًا لغوتيرش ورئيسًا للبعثة الأممية في ليبيا

ليبيا – اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السنغالي عبد الله باتيلي ممثلًا خاصاً له في ليبيا، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم.

وأفادت الأمم المتحدة في بيان لها وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية بأن باتيلي سيخلف السلوفاكي يان كوبيش، في منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة “أونسميل”.

وذكر البيان أن باتيلي يتمتع بخبرة دبلوماسية تتجاوز 40 عامًا، شغل خلالها مناصب ضمن حكومة بلاده، وفي المؤسسات الإقليمية والدولية.

وشغل باتيلي منذ عام 2021 منصب الخبير المستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة “أونسميل”. كما عمل ممثلًا خاصًا للأمين العام في أفريقيا الوسطى، ورئيسًا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي في الغابون.

