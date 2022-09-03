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الشريف: الدبيبة يعرقل التوافق على المرحلة الانتقالية الثانية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أكد الباحث في الشأن الليبي، محمد فتحي الشريف، أن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، يعرقل التوافق على المرحلة الانتقالية الثانية بعد فشلة بالمرحلة الأولى.

وأوضح الشريف، أن الانتخابات لن تجري إلا من خلال قاعدة دستورية يتوافق عليها مجلسي النواب والدولة، لكن الدبيبة يقطع الطريق على حصول أي توافق حول من يدير المرحلة الانتقالية.

وأشار الشريف، إلى أن هناك فريق يبحث في طرح توسيع المشاركة في حكومة باشاغا وبالتالي الضغط على الدبيبة لتقود المرحلة الانتقالية.

الوسوم

الدبيبة عبدالحميد الدبيبة مجلس الدولة مجلس النواب محمد فتحي الشريف

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الوطن الليبية

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