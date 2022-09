عبد العزيز: على الرئاسي والدبيبة وعامة الشعب امتلاك الشجاعة لحل البرلمان ومجلس الدولة

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إنه على المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة وعامة الشعب الليبي امتلاك الشجاعة لحل البرلمان ومعه مجلس الدولة من أجل التحرك للأمام.

عبد العزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أن كل ما يفشل مشروع يقومون بخلط الأوراق، محملاً المسؤولية للشعب الليبي الذي لم يثور ليسقط البرلمان والرئاسي وحكومة الدبيبة.

وأضاف: “ما يفعلوه لم يسبق أن حدث في التاريخ أبداً، ضربوا الجهاز القضائي والنظام المالي في الدولة”.

وأكد أنه على المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة أخذ قرار بإلغاء هذه الأجسام التي أصبحت كارثة على الشعب الليبي وعبئ عليه.

وفيما يلي النص الكامل:

يجب أن نحمد الله أن من علينا بفشل الانقلاب السبت الماضي، والحقيقة انه لولا لطف الله ووقوف الرجال لكان الوضع سيئ لكن الله ألطافه موجودة، بعد صدور مذكرات القبض من قبل المدعي العسكري العام، ضاقت الأرض وليبيا، طبعاً بنغازي لا يستطيعون الذهاب لها والمفروض أن شركائهم هناك لكنهم لم يذهبوا له اتصلوا بأحد الدول التي لهم فيها علاقات واتصلت بدورها بالدولة التركية وطلبت منها تأمين خروج باشاآغا وصوان وبالفعل أرسلوا لهم طائرة صغيرة وخرجت بهم من سرت لإسطنبول ويقيمون هناك دون أي نشاط سياسي.

وبشأن اجتماع رجب طيب أردوغان بهم فهو لن يجتمع بهم هذا غير صحيح وأن الدبيبة أنهى اجتماعات مهمة اليوم ولكنه في طريقه لطرابلس ولن تكون هناك اجتماعات تقابلية بين باشاآغا والدبيبة وصوان لأن هناك من يروج إشاعات بذلك ولكن لا يوجد منه لأنهم مطلوبون للعدالة.

من دعا للحرب والدمار باشاآغا بطائرة خاصة ذهب وخلاكم، ماذا ستفعلون وما الحل؟ المجلس الرئاسي والدبيبة وعامة الشعب الليبي ما لم نملك الشجاعة لحل البرلمان ومعه مجلس الدولة البلاد لن تمشي للأمام، أتوا لنا بحكومة باشاآغا التي كانوا يريدون ضرب مصراته ونقل الحرب لطرابلس فيها وكله تخطيط مخابراتي، اليوم رأينا كيف يدير مراسلة لنقل المحكمة العليا للبيضاء، عقيلة يلعب بالبلاد كالكرة، شيء غريب عجيب من 2014 وهم يدمرون ليبيا.

كل ما يفشلوا في موضوع يخلطوا الأوراق لذلك احمل المسؤولية للشعب الليبي الذي لم يثور ليسقط البرلمان والرئاسي وحكومة الدبيبة، ما يفعلوه لم يسبق في التاريخ أبداً، ضربوا الجهاز القضائي والنظام المالي في الدولة.

معمر القذافي بطغيانه وجبروته لم يستطيع أن يقوم بما قام به عقيلة صالح، المنفي واللافي والكوني الواحد إما أن يمليء منصبه أو يذهب ترون مراسلة كهذه ويأتيكم النوم؟ لا قانونيين ولا قضاة سمعنا أصواتهم.

الدبيبة الناس كلها ملتفة حولك بعد الانقلاب اخرج وتكلم للناس وعن هذه المهزلة وما يترتب عليها من كوارث شيء مأساوي وكارثي. رد خالد المشري وهو يتحمل جزء من المسؤولية أنتم من أتيتم بالصخيرات.

الصديق الكبير ووزارة المالية أوقفوا مرتبات البرلمان ومجلس الدولة وقفوا مع الشعب الليبي. اخرج يا مجلس رئاسي وحكومة الدبيبة وخذوا قرار بإلغاء هذه الأجسام التي أصبحت كارثة على الشعب الليبي وعبئ عليه.

The post عبد العزيز: على الرئاسي والدبيبة وعامة الشعب امتلاك الشجاعة لحل البرلمان ومجلس الدولة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية